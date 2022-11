Zwischen Süd- und Osttirol: Blinder Fleck auf Regen- und Schneeradar wird beseitigt

Das Radar am Gantkofel in Südtirol.

Das soll sich ändern, erklärt Manfred Bauer, Leiter der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Innsbruck. Die ZAMG suchte gemeinsam mit der Provinz Bozen und dem Land Tirol den optimalen Standort für eine neue Wetterstation, die die Lücke füllt. Wichtig war, dass der Platz einen guten Überblick über die Umgebung bietet, gut zu erreichen ist und eine Stromversorgung hat. An der Grenze zwischen Süd- und Osttirol wurde die Projektgruppe fündig. Eine Möglichkeit gibt es am Thurntaler in Sillian. Noch besser eignet sich der Bereich Hochgruben direkt an der Grenze zwischen Sillian und Sexten. Damit wäre das Niederschlagsradar im Bereich der geplanten Skischaukel gelegen.