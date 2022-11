Zum Saisonstart in der Axamer Lizum: Neue Hoadl-Bahn eröffnet

Axams – Parallel zur Olympiabahn gibt es in der Axamer Lizum mit dem heutigen Opening eine zweite, topmoderne und attraktive Direktverbindung hinauf zum Hoadl-Haus. Die Einseilumlaufbahn soll eine deutliche Komfortverbesserung für die Skigäste bringen, versprechen die Betreiber. Die 10er-Gondeln überwinden die 782 Höhenmeter bis zur Bergstation in knapp sechs Minuten. Die Mittelstation etwas unterhalb der Sunnalm ist in etwas mehr als drei Minuten erreicht, für alle, die Richtung Karleiten- und Pleisenlifte sowie Golden Roof Snowpark wollen. Mit einer Kapazität von 2800 Skifahrerinnen und Skifahrern pro Stunde wird die neue Hoadlbahn die bestehende Standseilbahn künftig entlasten. Die Axamer Lizum GmbH & Co KG investierte nach eigenen Angaben insgesamt rund 28 Millionen Euro in das Projekt, das gestern mit vielen geladenen Ehrengästen offiziell eingeweiht wurde.