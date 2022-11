Polizist in St. Pölten angeschossen: Auto wurde sichergestellt

Eine Streife hatte am Freitag versucht, ein auf der Wiener Straße in Richtung Stattersdorfer Straße fahrendes Auto zu stoppen.

St. Pölten – Nachdem in St. Pölten am frühen Freitagabend ein Polizist angeschossen worden war, wurde in der Nacht auf Samstag jenes Auto sichergestellt, dessen Lenker angehalten werden sollte. Der silberfarbene Wagen mit gestohlenen tschechischen Kennzeichen war in der Landhausgarage abgestellt, bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Vom Fahrer fehlte weiterhin jede Spur.