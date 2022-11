Erdrutsch auf der Insel Ischia: 13 Personen vermisst

Der Verkehr war auf vielen Straßen der Insel blockiert, und die Rettungskräfte hatten Mühe, in die am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete zu gelangen. Da einige Häuser nur über schmale Straßen zu erreichen sind, konnten die Rettungskräfte noch nicht alle Gebäude kontrollieren und das tatsächliche Ausmaß der Schäden feststellen.

Schwere Unwetter tobten am Samstag indes in Mittel- und Süditalien. In Venedig gab es am Freitag Hochwasser. (APA, TT.com)