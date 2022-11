Schüsse nach Konzert in Mexiko: Toter und Verletzte

Mexiko-Stadt – Im Westen Mexikos sind bei einem Überfall nach einem Konzert laut Medienberichten mindestens ein Mensch getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Unbekannte schossen demnach am Freitagabend vor der Stierkampfarena in Morelia, rund 275 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt, auf ein Fahrzeug. Dort war gerade ein Konzert des aus Venezuela stammenden Reggaeton-Musikers Danny Ocean zu Ende gegangen.

"Ich verstehe nicht, warum so etwas passiert, wo wir doch mit einer Liebesbotschaft gekommen sind! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich war noch nie in einer solchen Lage", schrieb Danny Ocean auf Twitter. Der 32-Jährige hat in Lateinamerika viele Fans. Morelia ist die Hauptstadt des Bundesstaates Michoacán, der in Mexiko immer wieder von der Gewalt der Drogenkartelle heimgesucht wird. (APA/dpa)