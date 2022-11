Von Sonne geblendet: Autofahrer erfasste Radler in Zirl

Zirl – Ein 62-jähriger Radfahrer wurde am Samstagvormittag in Zirl von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr, als ein 79-jähriger Österreicher mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße in Zirl in die Parkplatzeinfahrt eines Lebensmittelgeschäfts abbiegen wollte. Als er in eine Parklücke fuhr, erfasste er den Radfahrer, der in Richtung Ausfahrt unterwegs war.