FIFA: Nationale Verbände haben Antrag für „One Love"-Schleife nicht eingereicht

Es habe keinen "klaren Antrag" für die "One Love"-Kapitänsschleife bei der FIFA gegeben.

Doha - Die Hintergründe um das Verbot für das Tragen der "One Love"-Kapitänsschleife durch die FIFA bleiben undurchsichtig. Wie der Weltfußballverband nach anfänglichem Schweigen erklärte, haben die nationalen Verbände den dafür nötigen Antrag nicht eingereicht. Es habe allerlei "Anfragen" zum Thema gegeben, den für eine allfällige Erlaubnis nötigen "klaren Antrag" hätten die Verbände indes nicht eingereicht, führte die FIFA gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" aus.

Durch den ausbleibenden Antrag konnte der Weltverband das Septett aus Europa kurz vor WM-Beginn "genüsslich" ins Messer laufen lassen, führte die Zeitung aus. Die sieben in die Causa involvierten Verbände - aus England, Deutschland, Wales, Dänemark, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden - verzichteten jedenfalls wegen der drohenden sportlichen Nachteile auf die als Botschaft für Vielfalt und Toleranz gedachte Aktion mit der Schleife.

"Mit einem konkreten Antrag hätten sie die FIFA jedenfalls schon vor Monaten in Erklärungsnot bringen können. Einfach die Binde, wie vorgeschrieben, zur Genehmigung mit der restlichen Spielerkluft einreichen - und warten, was die FIFA tut", schrieb die "Süddeutschen Zeitung". "Mit einem Verbot aber hätte die FIFA den Schwarzen Peter kassiert, sie wäre über Wochen und Monate in mediale Erklärungsnot geraten - schon damit hätten die Sieben mehr erreicht als mit irrlichternder Symbolik."