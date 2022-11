Messi brach den Bann! Argentinien ist zurück im Titelrennen

Messi, der Erlöser! Der Superstar brachte seine Argentinier auf die Siegesstraße. © IMAGO/John Patrick Fletcher

🟢 GRUPPE C

Argentinien - Mexiko 2:0

Lionel Messi und Enzo Fernández haben Mitfavorit Argentinien bei der Fußball-WM in Katar vor einem frühen Aus bewahrt. Der Superstar von Paris Saint-Germain erzielte am Samstagabend beim 2:0 (0:0) gegen Mexiko vor 88.966 Zuschauern im ausverkauften Lusail-Stadion in der 64. Minute die wichtige Führung. Fernández traf sehenswert zum 2:0-Endstand (87.).

Das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien hatte Argentinien überraschend mit 1:2 verloren. Die vor dem Turnier 36 Spiele in Serie ungeschlagenen Argentinier standen deshalb gegen Mexiko bereits gewaltig unter Druck, haben das Weiterkommen nun aber wieder in der eigenen Hand. Zum Abschluss geht es für Messi und Co. am Mittwoch gegen die noch ungeschlagenen Polen mit Robert Lewandowski.

Polen - Saudi-Arabien 2:0

Polen hat sich in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar gegen Saudi-Arabien zum ersten Sieg gezittert und damit nun gute Karten im Kampf um die K.o-Runde im Pool C. Dank Treffern von Piotr Zielinski (39.) und Robert Lewandowski (82.) gewann das Team am Samstag im Education City Stadium in Al Rayyan mit 2:0 (1:0) und überholte die Argentinien-Bezwinger in der Tabelle. Stärkster Mann der Polen war Torhüter Wojciech Szczesny, der einen Elfmeter parierte.

Für Polen war es der erste WM-Sieg bei noch vorhandener Chance auf die K.o.-Phase seit 1986. Die drei Siege seitdem bei Weltmeisterschaften gelangen jeweils am letzten Gruppen-Spieltag, als die Mannschaft arithmetisch bereits ausgeschieden war. Begonnen hatte das Turnier für die Europäer mit einem 0:0 gegen Mexiko am Dienstag. Saudi-Arabien, ein Nachbarland von Katar, landete nach der 2:1-Sensation gegen Argentinien wieder auf dem Boden der Realität. Die Möglichkeit, nach 1994 zum zweiten Mal ein WM-Achtelfinale zu erreichen, ist aber noch intakt.

