WM-Premierentor und Sieg: Lewandowski feiert mit Polen 2:0 gegen Saudi-Arabien

Polen hat sich in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar gegen Saudi-Arabien zum ersten Sieg gezittert und damit nun gute Karten im Kampf um die K.o-Runde im Pool C. Dank Treffern von Piotr Zielinski (39.) und Robert Lewandowski (82.) gewann das Team am Samstag im Education City Stadium in Al Rayyan mit 2:0 (1:0) und überholte die Argentinien-Bezwinger in der Tabelle. Stärkster Mann der Polen war Torhüter Wojciech Szczesny, der einen Elfmeter parierte.