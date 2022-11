Iss ganz einfach: So gelingt der perfekte Strudelteig

Eva Maria Lipp (60) ist Expertin für die österreichische Küche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, altes Kochwissen zu erhalten und auch weiterzugeben. Das macht sie seit über 30 Jahren in Form von Kursen und Workshops in der „Frischen KochSchule“ Leoben, deren Leiterin sie ist, und in Graz. Zudem hat die 60-Jährige ihr Wissen in mehrere Kochbücher gegossen.