Ski Alpin live! Kilde führt hauchdünn vor Hemetsberger in Lake-Louise-Abfahrt

Die Topgruppe ist bei der Abfahrt der Herren in Lake Louise bereits im Ziel. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) führt das Feld vor ÖSV-Läufer Daniel Hemetsberger (+ 0,06 Sekunden) und Marco Odermatt (SUI/+ 0,10 Sekunden) an. Matthias Mayer fuhr als Vierter knapp am Podest vorbei. Mit uns seid ihr bis zur Entscheidung live dabei!