Innsbrucker Schwimm-Ass Bucher schlug in der Aqua Nova gleich dreimal zu

Wiener Neustadt – Tirols Vorzeige-Schwimmer legten am Samstag in der Aqua Nova von Wiener Neustadt nach: Am zweiten Tag der österreichischen Titelkämpfe auf der Kurzbahn war Olympia-Teilnehmer Simon Bucher zur Stelle. Der Innsbrucker, der für den ASV Linz seine Bahnen zieht, schlug über 50 Meter Schmetterling und über 100 m Rücken als Erster an und gewann Doppel-Gold.