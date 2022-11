WSG Tirol in Partylaune

Wattens – Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und die WSG Tirol hatte im abgelaufenen Bundesliga-Herbst ohnehin genug Grund zur Freude. Und so war die Stimmung bei der WSG-Weihnachtsfeier am Samstag in der Werkstätte Wattens naturgemäß eine richtig gute.