Snowboarder stürzte am Pitztaler Gletscher in Gletscherspalte

Wenns – Ein Snowboarder ist am Samstag am Pitztaler Gletscher in eine Gletscherspalte gestürzt. Der 34-Jährige fuhr laut Polizei kurz nach Mittag von der Bergstation der Wildspitzbahn auf der roten Piste Nr. 26 ab und verließ dabei den organisierten Skiraum in Richtung Osten. Dabei geriet der Mann in steiles, vereistes Gelände, rutschte ab und stürzte in die Spalte. In etwa fünf Metern Tiefe blieb der Snowboarder auf einer Schneebrücke hängen.