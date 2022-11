18-Jähriger prallte in Mils mit Auto gegen Wohnhaus

Mils – Ein junger Autolenker ist am Samstagvormittag in Mils gegen ein Wohnhaus geprallt. Der 18-Jährige beschrieb den Unfallhergang gegenüber der Polizei folgendermaßen: Er sei bei der Fahrt auf der Dorfstraße Richtung Süden auf Höhe der Firma Wedl beinahe gegen den Randstein gefahren, weshalb er das Lenkrad nach links verrissen habe. Nach der Kurve sei das Auto ins Schleudern geraten und er habe das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. Das Auto fuhr in eine Hauseinfahrt, prallte mit der Vorderseite gegen die Hausmauer und mit dem Heck gegen das Gartentor bzw. die Hecke.