Abriegelung zweier Bezirken nach Ebola-Ausbruch in Uganda

Das ostafrikanische Uganda hat die sechswöchige Abriegelung zweier Bezirke wegen eines Ebola-Ausbruchs verlängert. "Wenn wir jetzt öffnen und ein Fall auftaucht, haben wir alle Errungenschaften dieses Krieges zerstört", sagte Präsident Yoweri Museveni am Samstag in einer nationalen Ansprache. Er appelliere daher an "Ruhe und Verständnis". Laut dem Gesundheitsministerium wurden bisher 141 Ebola-Fälle registriert, 55 Menschen starben an der Krankheit.