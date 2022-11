„Die Wurzel allen Übels“: Der Buwog-Verkauf und seine Folgen bis heute

Innsbruck –Das Leben in einem ehemaligen Buwog-Haus: von „glücklich wohnen“, so zumindest der einstige Slogan, für viele keine Spur mehr. „Und schuld an allem ist der Grasser“, sagt eine Innsbruckerin, die mit ihrer 96-jährigen Mutter in einer der Wohnungen lebt, die unter dem früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser privatisiert wurden. Rund 60.000 waren es bundesweit, er stand wegen Missbrauchs der Amtsgewalt und Verletzung des Amtsgeheimnisses vor Gericht und wurde wie sieben weitere Angeklagte – nicht rechtskräftig – zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Objekte waren zuerst an ein Bieterkonsortium gegangen, ein Teil weiter an den in Luxemburg ansässigen Immobilienfonds Jargonnant Partners (JP). Die Wohnung, in der die 96-jährige Innsbruckerin seit 70 Jahren lebt, wurde bisher zweimal verkauft.