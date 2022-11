24.400 Euro Heizkosten für eingestürzte Traglufthalle in Hall

Was musste bei der eingestürzten Traglufthalle in Hall noch teuer beheizt werden?

Nach wie vor sorgen die fünf angekauften Traglufthallen für Diskussionen. Nur eine, nämlich jene in Hall, war acht Monate in Betrieb. Alles in allem mussten dafür schlussendlich 9,4 Millionen Euro aufgewendet werden. Apropos Traglufthalle in Hall: Am 7. Jänner 2019 stürzte sie bekanntlich unter der Schneelast ein.