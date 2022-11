Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Frauen: „Ich kann sehr viel machen“

Derya Nonnato (vorne) bietet gemeinsam mit dem Jugendzentrum Z6 (im Bild Geschäftsführerin Elisa Dörler), dem Verein Frauen gegen VerGEWALTigung (Doris Stauder) und dem Mädchenzentrum Aranea (Katharina Lotta, von links) Kurse zur Selbstbehauptung an.

Innsbruck – „Wenn ich entführt werde, weiß ich, wie ich mich wehren kann.“ Das Mädchen, von dem diese Aussage stammt, ist elf Jahre alt. Es hat gerade einen Selbstbehauptungskurs besucht, sechs der acht Teilnehmerinnen im Alter von 10 bis 13 Jahren gaben dabei an, schon Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht zu haben. „Meistens ging es darum, dass ein Auto anhielt und der Mann hinter dem Steuer fragte, ob er sie mitnehmen solle“, erzählt Wen-Do-Trainerin Derya Nonnato. Sie bietet speziell entwickelte Kurse für Selbstbehauptung, Selbstfürsorge und Gewaltprävention an – oft gemeinsam mit dem Verein Frauen gegen VerGEWALTigung, dem Mädchenzentrum Aranea und dem Jugendzentrum Z6. Wen-Do kommt aus dem Japanischen und steht für Weg der Frauen.

Dazu gehört nicht nur das Erlernen von Techniken, wie sich Mädchen und Frauen mit einfachen Griffen gegen körperliche Angriffe wehren können. „In einem geschützten Rahmen, den es sonst nicht dafür gibt, üben wir verbale und körperliche Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen anzuwenden“, sagt Nonnato, die früher in der Mädchen- und Frauenberatung tätig war. Dazu gehört auch ein selbstbewusstes Auftreten.

In der Gruppe lernen die Teilnehmerinnen auch, dass sie nicht alleine sind mit ihren schlechten Erfahrungen. Nonnato: „In einem Kurs für Mädchen ab 14 Jahren haben 9 von 10 berichtet, schon auf unterschiedliche Weise bedrängt worden zu sein.“ Eine erwachsene Frau vertraute ihr nachher an, ihre negativen Gefühle durch diesen Austausch besser verarbeiten zu können.

Damit möglichst viele von Kursen wie diesen profitieren könnten, sollten Angebote kostenlos oder jedenfalls leistbar sein. Nonnato: „Es braucht einen Zugang ohne finanzielle Hürden – möglichst in ganz Tirol.“ Sie hofft auf Förderungen durch die öffentliche Hand. Am 3. und 4. Dezember findet im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ein Wen-Do-Kurs für Erwachsene statt, Anmeldungen und Näheres unter www.wendo-tirol.at