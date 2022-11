Viehtrieb, Russenzug und ganz viel Gesang: Was Tirol und Russland verbindet

Oben: Zillertaler Sänger mit Putin bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014. Unten rechts: Sänger Ludwig Rainer heiratete in St. Petersburg. Unten links: Votivbild des Viehtriebs vom Zillertal nach Russland. © APA, Edition Tirol

Innsbruck – Die Beziehungen der europäischen Länder zum Aggressor Russland werden derzeit kontrovers diskutiert. Die Tiroler Autoren Norbert Hölzl und Martin Reiter zeigen im Buch „Warum wir die Russen nicht verstehen“ auf, dass es viele Verbindungen zwischen Russland und Österreich, insbesondere Tirol, gibt.

So soll die Habsburgerin Leopoldina, die als Mutter der Unabhängigkeit Brasiliens gilt, indirekt eine Rolle bei der Erlangung des österreichischen Staatsvertrages gespielt haben. Hölzl vertritt die These, dass Österreich den Staatsvertrag nicht deswegen bekam, weil die Verhandler so trinkfest waren, wie es die Legende besagt, sondern weil Brasilien sich für die Alpenrepublik eingesetzt hat. Die Russen wiederum hätten höchstes Interesse gehabt, sich mit dem größten Land in Südamerika gut zu stellen.

Andere historische Verknüpfungen von Russland und Tirol sind in der allgemeinen historischen Erzählung nicht mehr präsent: So fand der längste Viehtrieb der Welt im Jahr 1848 über 3400 Kilometer vom Zillertal nach Sysran an der Wolga statt. Ein Votivbild erinnert in der Lindenkapelle in St. Georgenberg bei Stans daran. Die fahrenden Tiroler Sänger waren auch eng mit Russland verbunden: Nationalsänger Ludwig Rainer hielt sich zehn Jahre in Russland auf und feierte dort eine vielbeachtete Hochzeit im Tivoli St. Petersburg. Seiner Schwägerin Therese Prantl, als „Tiroler Nachtigall“ bekannt, schenkte der Zar sogar einen wertvollen Ring.

2014 waren die Zillertaler Sänger wieder bei den Olympischen Spielen in Sotschi vertreten und spielten für Wladimir Putin auf. Neben anderen Verbindungen, wie der Identifizierung der Zarentochter Maria Nikolajewna Romanowa auf der Innsbrucker Gerichtsmedizin, ist interessant, dass Meran als Kurort zur Jahrhundertwende bei den Russen begehrt war. Die Gäste kamen in Direktzügen aus St. Petersburg an. (pla)