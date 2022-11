Die versuchte Kindesweglegung durch Niederösterreichs ÖVP

Am 29. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die Voraussetzungen für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihre dominante ÖVP sind schlecht. Die Politik ist nicht gut beleumundet, der Zuspruch für die türkis-grüne Bundesregierung ist auf einem Tiefststand, die Bundes-ÖVP rangiert laut Umfragen hinter Roten und Blauen. Mikl-Leitner weiß, dass all das im vormalig schwarzen, seit Sebastian Kurz nicht nur farblich türkisen ÖVP-Kernland nicht stimmenbringend ist.