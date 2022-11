Das alte Mütterchen Russland und seine zerzausten Kinder

In der Regie von Johan Simons ist nun, Aufmerksamkeit vorausgesetzt, ein aufregendes Konversations- wie Reflexionsstück zu sehen, das in vielerlei Themensträngen - Glaube, Moral, Despotismus versus Freiheit, generell das „in die (welche?) Welt geworfen sein“, mit dem jedes Individuum zu kämpfen hat – alarmierend an das Jetzt heranführt. In einem schmutzig goldfarbenen Guckkasten ohne sichtbare Ausgänge, auf und zwischen allerlei Sesseln und Fauteuils (Bühne: Nadja Sofie Eller) vertreibt sich ein Menschenzoo aus Adeligen, Bürgern, Kleinbürgern und gesellschaftlich Abgehängten die bleierne Zeit im schon merklich dem Untergang geweihten Zarenreich. Greta Goiris hat sie alle in entsprechende Kostüme gesteckt, Versatzstücke von Garderoben des 19. Jahrhunderts, Kasacks, überweite Hosen, Zeitgenössisches und ein bisschen Glitzer illustrieren das Unwägbare. Maria Happel dirigiert in der Rolle der vermögenden Witwe Warwara Stawrogina ihre Entourage mit beeindruckender Verve und nachvollziehbarem Entsetzen über die ihr entgleitenden Ränke und Intrigen.