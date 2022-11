Die Tiwag-Arena als Festung: HCI bleibt weiter an der Tabellenspitze

In der Tiwag-Arena jubeln die Haie am liebsten. © Böhm

Innsbruck – Nein, es war nicht alles perfekt im Haifischbecken, aber auch gegen den HC Pustertal fand der HCI am Freitagabend einen Weg, das Spiel zu gewinnen.

Nach einem ganz starken Beginn und einem schwächeren Ende strahlte ein 5:3 vom Videowürfel. Damit gelang auch die Revanche für das 3:8 in Südtirol, eine der wenigen empfindlichen Pleiten in dieser bislang so erfolgreichen Spielzeit. „Wir haben einige Tore aufgegeben, aber wir haben uns selbst nicht aufgegeben“, formulierte es Nico Feldner. Eine Analyse, die auch für den Tiroler selbst gelten könnte – schließlich traf er endlich wieder, nachdem ihm sein einziger Saisontreffer im Oktober gegen Villach gelungen war.

„Wenn man keinen guten Tag hat und trotzdem gewinnt, ist das schon ein Zeichen“, bestätigte auch Co-Trainer Flo Pedevilla. Die Haie bleiben also weiter Erster – und eine Heimmacht: In den vergangenen sieben Spielen in der Tiwag-Arena wurde immer gepunktet.

Und genau dort geht es am Dienstag gegen Graz weiter. „Wir fühlen uns hier extrem wohl, die Fanclubs machen enorm viel Stimmung und auch die ,normalen‘ Zuschauer sind voll dabei. Es ist geil – und der Lohn für Arbeit.“ Trotz Tabellenführung wachsen die Bäume noch lange nicht in den Himmel. „Wir wollen in das Play-off, mit welchem Tabellenplatz wir das erreichen, ist am Ende egal.“ Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt bereits elf Punkte.