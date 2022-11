18-Jähriger in Imst verhaftet: Unterstützer versammelten sich vor Polizeiinspektion

Imst – In Imst ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und mehreren Jugendlichen gekommen, die die Festnahme eines ihrer Kollegen nicht akzeptieren wollten. Die Polizei beschrieb den Vorgang wie folgt: Am Abend hätte sich eine Gruppe Jugendlicher im Bereich einer Tiefgarage verabredet. Dort störten die Jugendlichen mehrmals eine Veranstaltung. Ein 18-Jähriger verhielt sich gegen 23 Uhr im Zuge einer Amtshandlung aggressiv gegenüber einem einschreitenden Polizisten, woraufhin er festgenommen wurde. Der Festgenommene, ein Österreicher, wurde in die Polizeiinspektion Imst gebracht.