Pkw-Lenker (72) verstarb am Steuer: Frau stoppte Auto mit Handbremse

Paternion – Ein Kärntner (72) hat am Samstag während einer Pkw-Fahrt im Bezirk Spittal/Drau am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten. Seiner Beifahrerin (77) gelang es, mit der Handbremse den Wagen anzuhalten. Der Vorfall endete dennoch tragisch – der Pensionist starb trotz der Bemühungen zahlreicher Ersthelfer und von Rettungssanitätern, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am ersten Adventsonntag mitteilte.