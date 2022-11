Tiroler Lamparter nach Langlauf-Massenstart in Ruka guter Vierter

Der mäßig in die Weltcup-Saison gestartete Johannes Lamparter liegt beim Massenstartbewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka nach dem 10-km-Langlauf an der vierten Stelle. Etwas mehr als drei Sekunden schneller als der Weltmeister waren Samstag-Sieger Jarl Magnus Riiber und dessen norwegischer Landsmann Jens Luraas Oftebro. An die dritte Position setzte sich knapp vor dem Tiroler der Deutsche Johannes Rydzek.