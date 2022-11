Hohe Lebenshaltungskosten: AK fordert „armutsfestes Arbeitslosengeld“

Wien/Linz – Während ÖVP und Grüne zuletzt versichert haben, weiter an einer Reform der Arbeitslosenversicherung zu arbeiten, fordert die Arbeiterkammer ein "armutsfestes Arbeitslosengeld". Zwar würden die Sozial- und Familienleistungen valorisiert, doch das müsse auch beim Arbeitslosengeld passieren, forderte Oberösterreichs AK-Chef Andreas Stangl am Sonntag in einer Aussendung. Wegen der Teuerungswelle sei ein Großteil der Arbeitslosen von Armut bedroht, argumentierte er.

Das trifft freilich Langzeitarbeitslose stärker. Bereits jetzt seien in Österreich 57 Prozent der ganzjährig Arbeitslosen armutsgefährdet, rund 112.000 Menschen, so Stangl. Der durchschnittliche Arbeitslosengeldbezug in Oberösterreich liege mit monatlich 1.077 Euro deutlich unter der Armutsschwelle von 1.371 Euro. Die durchschnittliche Notstandshilfe betrage gar nur 931 Euro im Monat. "Arbeitslose mit einem derart geringen Einkommen können sich aufgrund der enormen Teuerung Wohnen, Energie und Essen nicht mehr leisten", so Stangl.