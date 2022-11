Mann in Pradl auf Schutzweg von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Am Sonntagvormittag ereignete sich auf einem Schutzweg in Pradl ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Mann verletzt wurde. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine Lenkerin mit ihrem Pkw auf der Langstraße in südliche Richtung, als sie den Fußgänger übersah, der gerade den Zebrastreifen überquerte.