Entscheidung erst Montagfrüh: Streik aus Solidarität auch in Innsbruck möglich

Die Busse und Bahnen der IVB könnten am Montag stillstehen. © A.Springer

Innsbruck – Die Eisenbahner streiken am Montag, in ganz Österreich werden die Züge stillstehen. Auswirkungen wird das auch darüber hinaus haben, auch in Innsbruck. Bereits im Vorfeld hatte es geheißen, dass es zu Ausfällen kommen dürfte. Nun steht aber auch ein Streik aus Solidarität bei den Innsbrucker Öffis im Raum.

Entgeltliche Einschaltung

Am frühen Montagmorgen kommt es nämlich bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) zu einer Betriebsversammlung. Bei der vom Betriebsrat für 4.15 Uhr angesetzten Versammlung soll ein möglicher Solidaritätsstreik bei den Verkehrsbetrieben bzw. der IVB-Tochter Innsbus Thema sein.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Auch Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) schrieb auf Instagram, man wisse nicht, was bei der Betriebsversammlung herauskommen werde. "Streik liegt in der Luft", so Willi. Er bat die Bevölkerung, sich um "alternative" Wege zur Schule oder zum Arbeitsplatz zu kümmern.

Weitgehende Einschränkungen sicher

Selbst wenn es nicht zu einem Solidaritätsstreik kommen sollte, rechnet die IVB-Führung jedenfalls mit weitgehenden Einschränkungen auf mehreren Buslinien der Landeshauptstadt.

Die IVB appellierten an ihre Fahrgäste, sich für mögliche Ausfälle vorzubereiten. Es wird davon ausgegangen, dass durch die frühmorgendliche Betriebsversammlung auf jeden Fall die Buslinien H und K im Westen Innsbrucks, ebenso die von den IVB betriebenen Verbindungen 501, 502, 503 und 504 zwischen Innsbruck und Hall sowie die Stubaier Linie 590 nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Ob es bei weiteren Bussen und Straßenbahnen zu Einschränkungen komme, habe sich am Sonntag noch nicht abschätzen lassen, so die IVB.

Über die jeweilige Situation werde über die Smartinfos an den IVB-Haltestellen, auf der Homepage unter www.ivb.at sowie über die IVB-App "Scout" laufend informiert. (TT.com)

Mehr zum Thema