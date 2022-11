Bahnstreik: Land Tirol rät am Montag zu Home-Office oder Fahrgemeinschaften

Innsbruck – In Österreich steht am Montag ein 24-stündiger Eisenbahnstreik bevor. Auch in Tirol werden nur Regionalbusse sowie die Zillertalbahn fahren, Regional-, Fern- und Nachtzüge sowie S-Bahnen fallen aus. Wie es in Innsbruck genau aussieht, entscheidet sich erst bei einer IVB-Versammlung in den frühen Morgenstunden.