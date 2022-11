Innsbruck – Ein verletzter Kletterer musste am Sonntag in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Laut Polizei stolperte der 71-Jährige gegen 10.30 Uhr auf einer Route in einer Kletterhalle. Weil ihn seine 58-jährige Kletterpartnerin trotz Sicherung nicht halten konnte, stürzte er etwa vier bis fünf Meter auf den Boden. (TT.com)