Zahlreiche Festnahmen bei Demos gegen Gewalt an Frauen in Türkei

In diesem Jahr wurden in der Türkei bereits mehr als 300 Frauen in sogenannten Femiziden getötet.

Istanbul – Bei Demonstrationen gegen Gewalt an Frauen in der Türkei hat es nach Angaben der Veranstalter zahlreiche Festnahmen gegeben. Allein in Istanbul seien am Sonntag 40 Menschen festgenommen worden, teilte die Organisation „Wir werden Frauenmorde stoppen" mit. Bei einer früheren Kundgebung wurden nach anderen Angaben bereits am Freitag 200 Festnahmen gezählt.