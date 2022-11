Ski Alpin live! Odermatt beim Super-G auf Siegkurs, Caviezel schwer gestürzt

Lake Louise – Der Weltcup-Super-G der Männer am Sonntag in Lake Louise wurde wieder fortgesetzt. Das Rennen war nach einem Sturz von Mauro Caviezel, der mit Startnummer acht ins Rennen gegangen war, länger unterbrochen, dieser dürfte aber glimpflich verlaufen sein. Caviezel gab nach zweijähriger Verletzungspause sein Comeback im Weltcup, schon die Abfahrt am Freitag hatte er nicht beendet.