Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen in Sölden und Kitzbühel

Kitzbühel/Sölden – Zwei Skifahrer zogen sich bei Unfällen in Kitzbühel und Sölden am Sonntag schwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. In Kitzbühel prallten gegen 10.50 Uhr ein 81-Jähriger und ein Zehnjähriger aufeinander. Während das Kind aus Deutschland unverletzt blieb, musste der 81-jährige Österreicher mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden.