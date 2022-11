Barbara Thaler in Reutte: Maut am Fernpass hochsensibel

Reutte – Die Tiroler Abgeordnete zum Europaparlament, MEP Barbara Thaler, traf sich am Freitag in Reutte mit 33 Außerferner Bürgermeistern und später auch Touristikern. Dabei spielte in einem Vorabgespräch mit der TT in der Wirtschaftskammer Reutte die Frage der Bemautung der Fernpassstrecke eine Rolle. Eine Benachteiligung der lokalen Wirtschaft sollte ausgeglichen werden, war sich Thaler sicher. 95 Prozent der Lebensmittel für den Bezirk Reutte werden aus dem Inntal angeliefert, wusste Reuttes WK-Leiter Wolfgang Winkler. Mit der Maut würde alles teurer. Laut Thaler gilt hier europäisches Recht. Daher wäre es erlaubt, mit einem Teil der Einnahmen die Anrainerregion zu entlasten. Sie empfahl, eine Bemautung rechtlich bestens vorzubereiten, nicht nur weil auch die 7,5-t-Beschränkung halten müsse.