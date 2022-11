Bis 11. Dezember: Vielfältigste Begegnung mit Kunst in Imst

Imst – Einmal mehr steht die Stadt Imst bis 11. Dezember im Zeichen der Kunst. Im Rahmen der von Gabriella Schatz organisierten Aktion „Kunststraße Imst“ präsentieren mehr als 50 Kunst- bzw. Kulturschaffende Malerei, Grafik, Skulptur, Literatur und Musik an 22 Orten. Galerien und temporäre Ausstellungsräume in der ganzen Stadt laden zum Kunsterlebnis. Seine Freude über die 21. Kunststraße brachte BM Stefan Weirather im Rahmen der Eröffnungsfeier am Freitagabend in der Hörmann-Galerie zum Ausdruck. In Vertretung der Künstlerschaft meinte Künstler Peppi Spiss: „Für mich kommt Kunst nicht von Können, sondern von Tun.“ Die Werke sind bis 6. Jänner zu sehen. Infos zu Orten und Veranstaltungen unter www.kunststrasse.com (hau)