Ehemaliger Tiroler Starkoch Werner Matt 80-jährig verstorben

Matt in einer Archivaufnahme aus dem Jahr 1999.

Kematen – Der frühere Starkoch Werner Matt ist 80-jährig verstorben, schreibt der falstaff online. Geboren 1942 in Kematen in Tirol startete er die Karriere in der Schweiz. Von dort zog es ihn mit der Hilton-Gruppe über die Türkei, England, Kanada und Deutschland nach Wien, wo er Mitbegründer der "neuen Wiener Küche" war.