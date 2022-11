Wünsche von Familien in Not: Christkind sucht wieder Helfer in Kufstein

In der Sparkasse am Oberen Stadtplatz warten Wünsche am Baum darauf, erfüllt zu werden.

Kufstein – Zum vierten Mal startet heute Montag die Christkindlpost in der Sparkasse Kufstein am Oberen Stadtplatz. Am Christbaum im Foyer hängen wieder zahlreiche Wünsche von Familien in Not oder finanziell angespannten Situationen. Anonymisiert und zusammengetragen wurden sie von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita und dem Sozial- und Gesundheitssprengel Kufstein sowie deren Unterstützern. Die Sozialeinrichtungen wissen, wo der Schuh wirklich drückt.