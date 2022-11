„Lakmé“-Premiere am Landestheater: Die magische Kraft von Pausentee

Innsbruck – Welche Zutaten der in der Künstlergarderobe verabreichte Pausentee auch immer beinhaltet haben mag: Die Rezeptur sollte man sich merken! Als Premierengast bei Léo Delibes’ Oper „Lakmé“ am Tiroler Landestheater erlebte man vorgestern Samstag nämlich zwei grundverschiedene Spielhälften: schläfrig-mühsam der Beginn, glorios und fulminant Teil 2 nach dem Break. Bisher kannte man eine derart wundersame Leistungssteigerung eher vom Fußball (falls ein solcher Vergleich in Zeiten einer per Ferndiagnose bekrittelten Weltmeisterschaft überhaupt noch zulässig ist).