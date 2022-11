Rodel-Legenden, Situation der Ärzte und Landespolitik: Das war „Tirol Live“

Sie waren „Erzrivalen“ im Eiskanal, heuer wollen sie die österreichischen Kunstbahnrodler „schnell“ machen. Vor allem beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Innsbruck-Igls. Neo-Trainer Georg Hackl verstärkt das heimische Trainerteam, gemeinsam mit Präsident Markus Prock war er am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.