Bargeld und Zigaretten gestohlen: Zwei Einbrecher wurden in Münster geschnappt

Münster – Vorerst unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Montag unbefugt Zugang in ein Geschäft in Münster. Sie brachen eine Terrassentür auf und gelangen so zum Kassenbereich des Lebensmittelgeschäfts. Gestohlen wurde das Wechselgeld und mehrere Stangen Zigaretten. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde, alarmierte eine Zeugin gegen 2.30 Uhr die Polizei. Sie konnte beobachten, dass sich eine Person im Kassenbereich befand.