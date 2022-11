Leerer Bahnhof und vereinzelte Solidaritätsbekundungen in Innsbruck

Wesentlich weniger Umsatz als an normalen Montagen verzeichnete man in einem Jausengeschäft in der Passage: "Wir hatten bisher zehn Kunden, sonst wären es wohl an die 50 gewesen, so eine der Angestellten." "Wir halten uns an die Öffnungszeiten, auch wenn es heute ein trauriger Tag für uns ist", betonte auch eine Verkäuferin in der Buchhandlung. Drei Angestellte hatten Dienst, gegen 9 Uhr war man am Überlegen, ob man den Rest des Tages in der vollständigen Besetzung weitermachen solle oder nicht.