Folter, Nötigung: Schwere Vorwürfe um Truppenoffiziersausbildung in NÖ

Rund um den Truppenoffizierslehrgang an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Bei einem vom Curriculum nicht umfassten Ausbildungsszenario soll im Februar zu Übungszwecken eine Art Kriegsgefangennahme von Fähnrichen erfolgt sein. Diese hatten nicht zugestimmt und wurden in Folge gequält.