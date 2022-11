Kamerun gegen Serbien 3:3, Brasilien nach 1:0 über Schweizer im Achtelfinale

Dank eines späten Tors von Casemiro gelang dem fünffachen Weltmeister Brasilien der Einzug ins Achtelfinale. Die Serben verspielten eine 3:1-Führung und damit eine gute Ausgangsposition für das abschließende Gruppenspiel gegen die Schweiz.

📊 ZUM WM-DATENCENTER:

🟢 Gruppe G

Brasilien – Schweiz 1:0

Der fünffache Fußball-Weltmeister Brasilien ist nach einem späten 1:0-Sieg über die Schweiz am Montag in das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar eingezogen. In einem lange von Sicherheit geprägten Spiel beider Seiten, die mit einem Sieg den Aufstieg fixieren konnten, setzten sich die Brasilianer durch ein Tor von Casemiro in der 83. Minute durch. Der Star von Manchester United bezwang den Schweizer Tormann Yann Sommer durch einen abgefälschten Schuss ins lange Eck.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Das Spiel verlief vor 43.649 Zuschauern im Stadion 974 in der ersten Halbzeit enttäuschend und ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften spielten von Beginn an abwartend und möglichst risikolos. Die Brasilianer - ohne die verletzten Neymar und Danilo – hatten eine leichte Überlegenheit, taten sich aber schwer, Chancen zu kreieren. Die größte hatten sie, als die Schweizer Abwehr bei einer Flanke von rechts Vinicius Junior am langen Eck vergaß. Der Real-Star schloss per Fuß ab, traf den Ball aber nicht voll. So konnte Yann Sommer zur Ecke klären.

Der zweite Aufreger ereignete sich kurz vor der Pause. Unmittelbar vor einem Corner der Brasilianer ging im Stadion für wenige Sekunden das Flutlicht aus, wurde aber gleich wieder eingeschaltet. Der Eckball segelte in den Fünf-Meter-Raum, Sommer faustete ihn mit einer Hand weg und traf einen Mitspieler. Die Brasilianer kamen aber nicht an den Ball, die Schweizer konnten klären. Auf der Gegenseite gab es kaum nennenswerte Szenen.

🟢 Gruppe G, 2. Spieltag: Brasilien – Schweiz 1:0 (0:0)

Doha, Stadium 974, 43.649 Zuschauer, SR Barton (SAL)

Tor: 1:0 (83.) Casemiro

1:0 (83.) Casemiro Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen

Kamerun - Serbien 3:3

Serbien und Kamerun sind bei der Fußball-WM in Katar weiter sieglos. Die beiden Teams trennten sich am Montag im Al Janoub Stadium von Al Wakrah in einer packenden Partie mit 3:3. Die Serben machten zuerst auch dank eines Treffers von Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlovic einen 0:1-Rückstand weg, gaben nach der Pause aber noch eine 3:1-Führung aus der Hand. Im Aufstiegsrennen der Gruppe G ist die Ausgangsposition bei nur einem Punkt nicht die beste.

Entgeltliche Einschaltung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

In der Folge trafen noch die beiden Auftaktsieger Brasilien und die Schweiz aufeinander. Jean-Charles Castelletto (29.) brachte die zum Auftakt der Schweiz knapp mit 0:1 unterlegenen Kameruner in Führung. Dank einem Furioso kurz vor der Pause zogen die Serben aber durch einen Kopfball von Pavlovic (45.+1) und einen Treffer von Sergej Milinkovic-Savic (45.+3) voran. Gleich nach Wiederbeginn machte Aleksandar Mitrovic (53.) vermeintlich den Sack zu.

🟢 Gruppe G, 2. Spieltag: Kamerun - Serbien 3:3 (1:2)

Al Wakrah, Al Janoub Stadium, 39.789 Zuschauer, SR Mohammed Abdulla/VAE.

Tore: 1:0 (29.) Castelletto, 1:1 (45.+1) Pavlovic, 1:2 (45.+3) S. Milinkovic-Savic, 1:3 (53.) A. Mitrovic, 2:3 (63.) Aboubakar, 3:3 (66.) Choupo-Moting

1:0 (29.) Castelletto, 1:1 (45.+1) Pavlovic, 1:2 (45.+3) S. Milinkovic-Savic, 1:3 (53.) A. Mitrovic, 2:3 (63.) Aboubakar, 3:3 (66.) Choupo-Moting Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen

Kameruns Gael Ondoua und Serbiens Dusan Tadic (r.) teilten die Punkte. © ANDREJ ISAKOVIC

📊 Die Tabelle der Gruppe G: