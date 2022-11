Flächenbrand in China: „Wir wollen keine PCR-Tests, sondern Freiheit"

Peking – "Ein einzelner Funke kann einen Steppenbrand auslösen", lehrte einst der chinesische Revolutionär und Staatsgründer Mao Tsetung. Jeder Kommunist in China kennt den Spruch. Mit der größten Protestwelle seit mehr als drei Jahrzehnten könnte in China gerade ein Flächenbrand beginnen – angefacht vom Unmut der Menschen über die rigorose Null-Covid-Strategie.

Es ist die bisher größte Herausforderung für den gerade zum Alleinherrscher gekrönten Staats- und Parteichef. So riefen Demonstranten in Shanghai "Nieder mit Xi Jinping" und "Nieder mit der Kommunistischen Partei". Der Funke war ein Wohnungsbrand mit zehn Todesopfern in der Millionenmetropole Ürümqi in der Nordwestregion Xinjiang. Viele Chinesen sind überzeugt, dass strenge Corona-Beschränkungen eine Rettung verhindert haben. Nur zu oft wird in China erlebt, dass bei der Isolation ganzer Wohnblocks nicht nur Türen, sondern auch Notausgänge verriegelt werden. Zur Absperrung aufgestellte Zäune und Barrieren verstellen oft die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge.