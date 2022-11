Plus

Die Astrophysik hat einen neuen Star: Das Weltraumteleskop "James Webb" liefert atemberaubende Aufnahmen aus dem All. Geforscht wird damit auch in Innsbruck. Astrophysikerin Nadeen Sabha erklärt, wie das Teleskop in die Vergangenheit blicken kann, wie die Arbeit damit funktioniert und was sie mit ihrem Team erforschen will.