Mehr als 5000 Schnäppchen und der Countdown läuft noch bis morgen

Der Yaris CROSS GR-Sport Hybrid kommt in Platinum Pearlwhite Metallic mit schwarzem Dach daher und verfügt über einen 1,5l VVT-i Hybrid Benzinmotor mit einer Systemleistung von 85 kW (116 PS) und einem CVT-Getriebe (2WD). Und komfortabel ist er auch – mit Sportsitzen, Sitzheizung, beheiztem Lenkrad und vielem mehr. In der TT-Auktion derzeit ab 23.513 € (VK 33.590 €).

Innsbruck – Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten wird es am Mittwoch, 30. November 2022, bei der Online- Auktion der Tiroler Tageszeitung heißen. Dann geht es ins Finale bei der bereits 20. Ausgabe der Versteigerung von Produkten und Dienstleistungen.

Wer bei der Schnäppchenjagd noch dabei sein will, muss sich aber beeilen und sollte möglichst schnell auf auktion.tt.com einsteigen. Und es lohnt sich! Die Bieter sparten im letzten Jahr insgesamt knapp 570.000 Euro!

Für E-Bike-Fans: Mit dem Raymon Hardray 6.0 in der Größe XL für eine Körpergröße von 178 bis 190 cm vom Sportshop Denifl macht Radfahren doppelt Spaß. Gebotsstand: 1.700 € (VK 3.399 €).

Wer etwa schon seit Langem ein Auge auf eine neue Küche wirft oder sie renovieren lassen möchte, findet auf auktion.tt.com Angebote und Gutscheine, die diese Vorhaben auf jeden Fall erleichtern. Sportbegeisterte in unterschiedlichen Sportarten freuen sich über tolle Aktionen bei Bekleidung, Equipment und Trainingsgeräten wie auch bei Gutscheinen von Fitnesscentern.

Auch Musikbegeisterte schwärmen in höchsten Tönen von der TT-Online-Auktion: Mit Klarinette oder Piano könnten Sie schon bald Weihnachtslieder anstimmen. Sogar Zeit kann verschenkt werden – etwa in Form eines Paartanz-Kurses oder in Form von Wellness-Wochenenden und Urlauben.