Ist-Löhne im Metallgewerbe steigen um sieben Prozent

Wien – Die Kollektivvertragsverhandlungen im Metallgewerbe wurden am Montag in der ersten Runde abgeschlossen. Die KV-Mindestlöhne werden am 1. Jänner 2023 um 8 Prozent angehoben, die Ist-Löhne steigen um 7,1 Prozent, Lehrlinge erhalten um bis zu 10,2 Prozent mehr Geld und das Klima-Ticket. Der Mindestlohn liegt künftig bei 2234,52 Euro. Die Zulagen steigen um bis zu 8,3 Prozent. Das teilte die Gewerkschaft PRO-GE in einer Aussendung mit.