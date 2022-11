TT.com ab sofort in neuem Gewand: Alle Änderungen im Überblick

Neues Layout, neues Menü, neue Funktionen und neue Schriften: Das Online-Portal der Tiroler Tageszeitung startete in eine neue digitale Ära. Wir zeigen Ihnen, was sich jetzt ändert.

Innsbruck – Nach vielen Jahren in gewohntem Erscheinungsbild präsentiert sich die TT.com, die Online-Plattform der Tiroler Tageszeitung, ab sofort in einem neuen Design. Das Ziel: moderner, übersichtlicher und vor allem leserfreundlicher zu sein. Wir haben aufgeräumt, umgebaut und auch entschlankt, um den Ansprüchen an ein digitales Nachrichtenangebot noch besser gerecht zu werden.

Neue Schriftarten, eine neue Struktur und gefälligere Überblicksseiten sollen mehr Lesefreude bereiten, mehr Orientierung bieten, aber auch persönliche Nutzergewohnheiten stärker in den Fokus stellen.

Das hat sich geändert

Neue Struktur: Im so genannten „Burger“-Menü (siehe Screenshot unten) steht nun erstmals – sowohl mobil als auch auf der Desktop-Seite – das gesamte digitale Angebot der Tiroler Tageszeitung übersichtlich und aufklappbar zur Verfügung.

Von Politik über Wirtschaft bis hin zu Kultur und Sport findet man hier nicht nur alle gewohnten Nachrichtenkategorien, auch alle Tiroler Bezirksseiten, alle Service- oder Abo-Infos sowie bekannte Portale wie Traueranzeigen, Gewinnspiele, jobs.tt.com oder immo.tt.com werden hier auf einen Blick aufgelistet.

Das neue Menü der TT.com. © Screenshot

Optimierte Darstellung: In Kombination mit mehr Weißraum, mehr Platz für einzelne Bereiche, einem neuen Aufbau und weniger Unterbrechungen in News-Artikeln wollen wir mehr Ruhe für Ihre Augen und mehr Lesekomfort schaffen. Auch unsere multimedialen Beitragsarten wie Videos, Podcasts, Umfragen, Grafiken oder Bilderstrecken wurden verbessert. Sie präsentieren sich nun ebenfalls in neuem Design.

Mobile Startseite: Da vor allem die Nutzung über das Smartphone schon seit längerer Zeit immer mehr zunimmt, wurde hier ein besonderer Schwerpunkt bei unserer Umstellung gesetzt. Nun kann etwa jede Leserin und jeder Leser selbst festlegen, welche TT.com-Startseite sie oder er auf seinem Handy angezeigt bekommen möchte.

Wer wie bisher den Newsticker bevorzugt, wo chronologisch in Echtzeit alle aktuellen Meldungen der Reihe nach veröffentlicht werden, kann diese Ansicht mit einem unkomplizierten Klick aktivieren. Wer es lieber bilderlastiger und überblicksartiger haben möchte, dem wird die von der Redaktion zusammengestellte Startseite angezeigt. Eine Änderung der gewünschten Ansicht ist jederzeit möglich.

Die neue Desktop-Seite der TT.com. © Montage TT.com/iStock

Neu in Szene gesetzt werden auf der Startseite auch die farblich hervorgehobenen Meinungselemente mit den täglichen Kommentaren und Analysen der TT-Redakteurinnen und -redakteure.

Auch die Frage des Tages, die meistgelesenen Artikel im Überblick, die schönsten Leserfotos sowie die aktuellsten Podcasts und Videos findet man dort in neu gestalteten Blöcken zwischen den klassischen Nachrichtenkategorien.

Dynamische „Highlights“-Leiste: Neue und auch beliebte Formate wie „Gut zu wissen“, alle Folgen unseres Talks „Tirol Live“, unsere Podcasts, Quizzes und Rätsel, unser Tourentipp-Archiv oder die Rezepte aus unseren „Gaumenfreuden“-Newslettern waren bisher nicht immer leicht zu finden. Diese wie auch aktuelle Dossiers und Themenschwerpunkte – etwa zur Fußball-WM in Katar, zum Krieg in der Ukraine oder zum alpinen Ski-Weltcup – findet man permanent in einer horizontalen Leiste im oberen Bereich der TT.com-Seiten (unter dem Logo der Tiroler Tageszeitung).

Fokus auf Inhalte

Auch wenn sich optisch und strukturell einiges auf der TT.com geändert hat, im Zentrum unserer Arbeit steht weiterhin der Anspruch, unsere Leserinnen und Leser rund um die Uhr schnell, präzise und umfassend zu informieren: mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und jeglichen Service-Beiträgen zu relevanten Themen in Tirol, Österreich und der restlichen Welt.