Tiroler Bernard-Gruppe entwickelt Tech-Plattform für autonomes Fahren

Hall – Neuigkeiten gibt es von der Bernard-Gruppe aus Hall. Das Unternehmen arbeitet bis Ende 2024 im Zuge des deutsch-österreichischen Projekts „Almoda“ an der Entwicklung der ersten grenzüberschreitenden Mobilitätsdatenplattform. Diese sammelt Verkehrsdaten und soll dadurch autonomes Fahren in Zukunft ermöglichen. Das Projekt wird im Rahmen der Innovationsinitiative KI durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

„Wir entwickeln eine Datenplattform, die autonomes Fahren in Zukunft ermöglichen wird“, erklärt Stefan Schwarz, CTO der Bernard-Gruppe, das Kernziel des Projekts. Fahrzeuge sollen also ohne Lenker sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Am Ende des Projekts möchte die Firma zeigen, unter welchen Rahmenbedingungen das möglich ist. Derzeit werde in einem sehr kleinen Bereich die Funktionalität der Verkehrsdatenerfassung und der erforderlichen Kommunikation zwischen den Schnittstellen mittels eines Mähroboters als Demonstrator getestet. 2023 soll das System mit einem Shuttlebus auch im öffentlichen Straßenverkehr getestet werden. 2024 wird dann die Testphase von Deutschland nach Österreich – über die Landesgrenze hinweg bis nach Kufstein – erweitert. „Es ist das erste Mal, dass es eine grenzüberschreitende, gemeinsame Mobilitätsdatenplattform geben wird“, erklärt Schwarz. (TT)